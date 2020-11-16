Підняття адвалорного акцизу призведе до втрат бюджету, - експерти

Пропозиція підняти ставку адвалорного акцизу на сигарети з 12% до 16% створить нездорову конкуренцію на тютюновому ринку і в результаті призведе до втрат бюджету.

Про це йдеться в статті на "Апострофе".

Видання зазначає, що адвалорний акциз прописаний в законопроекті №3044а-1, який був поданий народним депутатом з фракції "Слуга народу" Євгеном Петруняком. Дана ініціатива може створити цінову перевагу Львівській тютюновій фабриці.

Як відомо, адвалор стягується тільки з дорогої тютюнової продукції. До пачки сигарет вартістю менше ніж 51,06 гривні адвалор не застосовується, а якщо вона коштує більше цієї суми, то потрібно заплатити додатковий податок у розмірі 12% від суми максимальної роздрібної ціни на сигарети і ПДВ.

"Адвалор стимулює тютюнові компанії виробляти більш дешеві сигарети, щоб не платити цей податок. Але, отже, чим дешевші сигарети, тим вони більш доступні споживачам, а цей не вкладається в концепцію турботи про здоров'я людей", - йдеться в публікації.

З п'яти тютюнових компаній тільки одна не виробляє сигарети преміального сегмента - ЛТФ, отже, тільки вона і виграє від підвищення адвалору, але вигода бюджету від цього вже спростована Міністерством фінансів.

Зокрема, заступник міністра фінансів України Світлана Воробей заявила, що "це класичний приклад того, що підняття ставок податків не призводить до зростання доходів бюджету".

Як вважає Воробей, замість 3,5 мільярда доходу від підвищення адвалору на 4%, про які заявив Петруняк, буде стільки ж недонадходжень.

"Не секрет, що в нашому парламенті вже багато років існують лобісти інтересів однієї української тютюнової компанії, яка спеціалізується на виробництві саме дешевих сигарет і сигарилл", - зазначив економіст Борис Кушнірук.

За його словами, це "не боротьба за інтереси держбюджету або споживачів, а лобіювання інтересів тих, хто виробляє більш дешеві тютюнові вироби".

Нагадаємо, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, адвалорний податок не впливає на збільшення доходів бюджету - впливають лише специфічні податки. 24 країни Євросоюзу з 2010 року постійно знижують ставки адвалерного акцизу.