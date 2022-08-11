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В Подмосковье ночью загорелась военная часть: огонь уничтожил казарму (видео)

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Москва, Четверг 11 августа 2022 12:41
В Подмосковье ночью загорелась военная часть: огонь уничтожил казарму (видео) Фото: в Подмосковье ночью загорелась военная часть (t.me/AFUStratCom)
Автор: Руслан Гаращенко

На территории воинской части в Долгопрудном (Московская область) произошел пожар. Огонь распространился на площади 1200 квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Причины пожара и количество пострадавших не сообщается.

В то же время в МЧС РФ заявили, что пожар произошел в якобы обычном "жилом доме" на улице Восточной. Однако Telegram-канал Baza утвержадет, что речь идет именно о военном объекте, поскольку огнем была уничтожена казарма.

Согласно данным Google карты, по данному адресу находится 4-я бригада противовоздушной обороны в/ч 52116.

Напомним, вчера в российском городе Ейск, которой находится напротив Мариуполя через Азовское море, загорелось нефтехранилище.

Также сообщалось, что 9 августа в оккупированном Крыму произошли взрывы на авиабазе в Новофедоровке, которую российские оккупанты используют в том числе в войне против Украины. Известно о гибели по крайней мере одного человека и нескольких раненых. Украинская сторона отрицает причастность.

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