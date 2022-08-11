В Подмосковье ночью загорелась военная часть: огонь уничтожил казарму (видео)

На территории воинской части в Долгопрудном (Московская область) произошел пожар. Огонь распространился на площади 1200 квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Причины пожара и количество пострадавших не сообщается. It is reported that a military unit in Moscow burned tonight. Someone dropped a cigarette again... pic.twitter.com/hiWpOF9DPr — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) August 11, 2022 В то же время в МЧС РФ заявили, что пожар произошел в якобы обычном "жилом доме" на улице Восточной. Однако Telegram-канал Baza утвержадет, что речь идет именно о военном объекте, поскольку огнем была уничтожена казарма. Согласно данным Google карты, по данному адресу находится 4-я бригада противовоздушной обороны в/ч 52116.