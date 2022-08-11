У Підмосков'ї вночі загорілася військова частина: вогонь знищив казарму (відео)

На території військової частини в Долгопрудному (Московська область) сталася пожежа. Вогонь поширився на площі 1200 квадратних метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Управління стратегічних комунікацій ВСУ.

Причини пожежі та кількість постраждалих не повідомляється. It is reported that a military unit in Moscow burned tonight. Someone dropped a cigarette again... pic.twitter.com/hiWpOF9DPr — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) August 11, 2022 У той же час в МНС РФ заявили, що пожежа сталася в нібито звичайному "житловому будинку" на вулиці Східній. Однак Telegram-канал Baza стверджує, що мова йде саме про військовий об'єкт, оскільки вогнем була знищена казарма. Згідно з даними Google карти, за даною адресою знаходиться 4-та бригада протиповітряної оборони в/ч 52116.