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У Підмосков'ї вночі загорілася військова частина: вогонь знищив казарму (відео)

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Москва, Четвер 11 серпня 2022 12:41
У Підмосков'ї вночі загорілася військова частина: вогонь знищив казарму (відео) Фото: у Підмосков'ї вночі загорілася військова частина (t.me/AFUStratCom)
Автор: Руслан Гаращенко

На території військової частини в Долгопрудному (Московська область) сталася пожежа. Вогонь поширився на площі 1200 квадратних метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Управління стратегічних комунікацій ВСУ.

Причини пожежі та кількість постраждалих не повідомляється.

У той же час в МНС РФ заявили, що пожежа сталася в нібито звичайному "житловому будинку" на вулиці Східній. Однак Telegram-канал Baza стверджує, що мова йде саме про військовий об'єкт, оскільки вогнем була знищена казарма.

Згідно з даними Google карти, за даною адресою знаходиться 4-та бригада протиповітряної оборони в/ч 52116.

Нагадаємо, вчора в російському місті Єйськ, якій знаходиться навпроти Маріуполя через Азовське море, загорілося нафтосховище.

Також повідомлялося, що 9 серпня в окупованому Криму сталися вибухи на авіабазі в Новофедорівці, яку російські окупанти використовують у тому числі у війні проти України. Відомо про загибель принаймні однієї людини і кількох поранених. Українська сторона заперечує причетність.

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