Подконтрольные Украине пункты могут попасть в "серую зону" при разведении сил

Заместитель командующего штабом Операции объединенных сил Богдан Бондарь подтвердил информацию, что при разведении войск на Донбассе в так называемую "серую зону" могут попасть как подконтрольные Киеву населенные пункты, так и те, которые сейчас контролируют боевики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Донбасс. Реалии".

Ранее "Донбасс. Реалии" получил от источников один из вариантов окончательного разведения войск на Донбассе. Согласно этому проекту, "серыми зонами" могут стать Широкино, Пески, Гранитное и другие подконтрольные Киеву населенные пункты, также в демилитаризованную зону войдут Опытное, Светлодарск, Крымское, Павлополь, Екатериновка, Луганское, а частично демилитаризованными будут Талаковка и Бердянское.

Бондарь в ответ на эту информацию заявил, что это один из вариантов, которые сейчас рассматриваются.

"Но мы должны заметить, что и противник также будет отходить из Ясиноватой, частично из Донецка, из Сокольников - из тех населенных пунктов, которые сейчас пока не контролируются ВСУ. И все эти вопросы должны будут рассматриваться, как минимум, трехсторонне и в "нормандском формате", – отметил он.

Также Бондарь проинформировал, что украинская сторона планирует перейти к разведению сил на других участках после того, как завершится процесс разведения в Станице Луганской, Петровском и Золотом.

"Пока мы планируем завершить три участка, а в дальнейшем перейти, возможно, к другим вариантам, если они будут предложены украинской стороной или противоположной стороной. Пока обсуждение по другим участкам не проводилось", - сказал он.

Бондарь отметил, что украинская сторона готова приступить к разведению сил в Петровском и Золотом, но посетовал на то, что боевики постоянно осуществляют обстрелы.

"На участках Золотое и Петровское мы готовы к разведению, готовы к тому, что выполним взятые на себя обязательства. В то же время противник постоянно осуществляет обстрелы. Даже вчера (7 октября – ред.), когда находились в районе Золотого наши должностные лица, было несколько провокационных выстрелов, которые говорили о том, что российские оккупационные силы не желают этого разведения", - заявил он.

Кроме того, он допустил, что разведение сил может откладываться, если не будут соблюдаться условия договоренностей.

"Мы отслеживаем всю эту ситуацию. Кроме того, информируем представителей ОБСЕ, осуществляющих мониторинг будущих участков для разведения. Если будут обстрелы, если это не будет прекращаться, то действительно разведении сил и средств будет откладываться, пока не будут соблюдены все условия, в том числе, которые были определены министром обороны", - сказал Бондарь.

Напомним, ранее в Генеральном штабе рассказали, что в рамках разведения сил в районе Петровского и Золотого украинские военные вернутся на позиции, которые занимали в 2016 году.

Также РБК-Украина сообщало, что 7 октября Боевики на Донбассе 27 раз нарушили перемирие. При этом они дважды умышленно обстреляли участок разведения сил в районе Золотого из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.