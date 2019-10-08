В Генштабе рассказали, куда отведут войска во время разведения сил на Донбассе

Фото: Руслан Хомчак (mil.gov.ua)

ВСУ вернутся на позиции 2016 года

В рамках разведения сил в районе Петровского и Золотого украинские военные вернутся на позиции, которые занимали в 2016 году. Об этом заявил начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, передает пресс-служба Минобороны.

По словам Хомчака, согласно плану, речь идет о зеркальном отводе ВСУ и оккупационных войск РФ на расстояние одного километра от линии столкновения.

"Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведение сил в упомянутом районе. Подразделения Вооруженных сил Украины и в дальнейшем будут полностью контролировать ситуацию", - заверил Хомчак.

В свою очередь министр обороны Андрей Загороднюк отметил, что расстояние, на которое отойдут украинские подразделения, позволяет в случае необходимости сразу же вернуть их на покинутые позиции.

Напомним, Загороднюк заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом возможно исключительно тогда, когда боевики прекратят огонь в упомянутых районах.

Кроме того, Загороднюк подчеркнул, что указанный процесс сможет начаться исключительно тогда, когда российско-оккупационные войска будут придерживаться режима "тишины" в течение не менее семи суток.

РБК-Украина сообщало, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом не началось из-за недавних обстрелов боевиков. Министр отметил, что разведение войск начинается на седьмой день после того, как на конкретном участке не происходит обстрел.