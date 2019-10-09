Підконтрольні Україні пункти можуть потрапити в "сіру зону" при розведенні сил

Заступник командувача штабом Операції об'єднаних сил Богдан Бондар підтвердив інформацію, що при розведенні військ на Донбасі в так звану "сіру зону" можуть потрапити як підконтрольні Києву населені пункти, так і ті, які зараз контролюють бойовики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Донбас. Реалії".

Раніше "Донбас. Реалії" отримав від джерел один з варіантів остаточного розведення військ на Донбасі. Згідно з цим проектом, "сірими зонами" можуть стати Широкіно, Піски, Гранітне та інші підконтрольні Києву населені пункти, також в демілітаризовану зону увійдуть Опитне, Світлодарськ, Кримське, Павлопіль, Катеринівка, Луганське, а частково демілітаризованими будуть Талаківка та Бердянське.

Бондар у відповідь на цю інформацію, заявив, що це один з варіантів, які зараз розглядаються.

"Але ми повинні зауважити, що й противник також буде відходити з Ясинуватої, частково з Донецька, з Сокільників - з тих населених пунктів, які зараз поки не контролюються ЗСУ. І всі ці питання повинні будуть розглядатися, як мінімум, тристоронньо і в "нормандському форматі", - зазначив він.

Також Бондар поінформував, що українська сторона планує перейти до розведення сил на інших ділянках після того, як завершиться процес розведення в Станиці Луганській, Петровському і Золотому.

"Поки ми плануємо завершити три ділянки, а надалі перейти, можливо, іншими варіантами, якщо вони будуть запропоновані українською стороною або іншою стороною. Поки обговорення щодо інших ділянок не проводилося", - сказав він.

Бондар зазначив, що українська сторона готова приступити до розведення сил в Петровському і Золотому, але поскаржився на те, що бойовики постійно здійснюють обстріли.

"На ділянках Золоте і Петровське ми готові до розведення, готові до того, що виконаємо взяті на себе зобов'язання. У той же час супротивник постійно здійснює обстріли. Навіть вчора (7 жовтня – ред.), коли перебували в районі Золотого наші посадові особи, було кілька провокаційних пострілів, які говорили про те, що російські окупаційні сили не бажають цього розведення", - заявив він.

Крім того, він допустив, що розведення сил може відкладатися, якщо не будуть дотримуватися умови домовленостей.

"Ми відстежуємо всю цю ситуацію. Крім того, інформуємо представників ОБСЄ, які здійснюють моніторинг майбутніх ділянок для розведення. Якщо будуть обстріли, якщо це не буде припинятися, то дійсно розведенні сил і засобів буде відкладатися, поки не будуть дотримані всі умови, в тому числі, які були визначені міністром оборони", - сказав Бондар.

Нагадаємо, раніше в Генеральному штабі розповіли, що в рамках розведення сил в районі Петровського і Золотого українські військові повернуться на позиції, які займали в 2016 році.

Також РБК-Україна повідомляло, що 7 жовтня Бойовики на Донбасі 27 раз порушили перемир'я. При цьому вони двічі навмисне обстріляли ділянку розведення сил в районі Золотого з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.