У Подільському районі Києва сталася пожежа в ресторані (фото)

Фото: у Подільському районі Києва сталася пожежа в ресторані (t.me/dsns_kyiv)
Автор: Наталія Кава

У Подільському районі Києва вогнеборці ліквідували пожежу на території ресторану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Києва.

Повідомлення про загоряння на вулиці Лісозахисній надійшло до рятувальників 17 січня о 21:05.

Попередньо, займання виникло в одноповерховій окремо розташованій будівлі ресторану. Вогонь поширився на дах споруди.

Пожежу вдалося повністю ліквідувати о 23:59. Площа загоряння склала 120 квадратних метрів.

За попередніми даними, внаслідок пожежі жертв і постраждалих немає. Причини займання встановлюватимуть правоохоронні органи.

 Фото: у Подільському районі Києва сталася пожежа в ресторані (t.me/dsns_kyiv)

 

Пожежі в Києві

20 грудня на столичних Позняках спалахнула масштабна пожежа - загорілася окрема будівля поблизу житлової забудови на вулиці Анни Ахматової. У соцмережах з’явилися фото й відео з місця події. За попередньою інформацією, вогонь охопив одне з місцевих кафе, а очевидці стверджували, що перед загорянням чули звук, схожий на вибух.

Раніше, вранці 7 грудня, пожежа сталася в одній із лікарень Святошинського району Києва на вулиці Відпочинку. Сигнал про займання надійшов о 07:41, вогнем було охоплено близько 15 квадратних метрів. Загоряння ліквідували менш ніж за годину, з приміщення евакуювали шістьох людей, серед яких двоє маломобільних пацієнтів. Причини інциденту з’ясовують правоохоронці.

Крім того, 11 січня в одному з районів столиці сталася ще одна пожежа, не пов’язана з російськими ударами. Внаслідок події загинули двоє людей, одна особа отримала травми, ще вісьмох мешканців довелося евакуювати.

