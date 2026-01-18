RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Подольском районе Киева произошел пожар в ресторане (фото)

Фото: в Подольском районе Киева произошел пожар в ресторане (t.me/dsns_kyiv)
Автор: Наталья Кава

В Подольском районе Киева пожарные ликвидировали пожар на территории ресторана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Киева.

Сообщение о возгорании на улице Лесозащитной поступило к спасателям 17 января в 21:05.

Предварительно, возгорание возникло в одноэтажном отдельно стоящем здании ресторана. Огонь распространился на крышу сооружения.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 23:59. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате пожара жертв и пострадавших нет. Причины возгорания будут устанавливать правоохранительные органы.

Фото: в Подольском районе Киева произошел пожар в ресторане (t.me/dsns_kyiv)

 

 

Пожары в Киеве

20 декабря на столичных Позняках вспыхнул масштабный пожар - загорелось отдельно стоящее здание вблизи жилой застройки на улице Анны Ахматовой. В соцсетях появились фото и видео с места происшествия. По предварительной информации, огонь охватил одно из местных кафе, а очевидцы утверждали, что перед возгоранием слышали звук, похожий на взрыв.

Ранее, утром 7 декабря, пожар произошел в одной из больниц Святошинского района Киева на улице Отдыха. Сигнал о возгорании поступил в 07:41, огнем было охвачено около 15 квадратных метров. Возгорание ликвидировали менее чем за час, из помещения эвакуировали шесть человек, среди которых двое маломобильных пациентов. Причины инцидента выясняют правоохранители.

Кроме того, 11 января в одном из районов столицы произошел еще один пожар, не связанный с российскими ударами. В результате происшествия погибли два человека, один человек получил травмы, еще восьмерых жителей пришлось эвакуировать.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧСКиевПожар