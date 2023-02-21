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Поділиться тракторами та автобусами? Лукашенко зібрався до Ірану у березні

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Білорусь, Вівторок 21 лютого 2023 10:42
Поділиться тракторами та автобусами? Лукашенко зібрався до Ірану у березні Фото: голова білоруського режиму Олександр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що планує поїздку до Ірану. Орієнтовно її заплановано на середину березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пул Первого.

"Це буде значуща зустріч, яка виведе нас на вищий рівень співпраці", - заявив він.

При цьому посол Ірану в Білорусі Саїд Ярі заявив, що востаннє Лукашенко зустрічався з керівництвом Ірану близько 12 років тому.

"Найголовніша для нас продукція з Білорусі - важка техніка та техніка для гірничодобувної промисловості. Пасажирські автобуси, трактори та інше - все це цікавить Іран", - сказав він.

Також "дуже перспективні для іранського ринку калійні добрива" і Тегеран уже уклав договір з білоруською стороною на їхнє постачання.

Крім того, як запевнив посол, країни планують розвивати співпрацю та у галузі туризму. А для цього, за його словами, встановити пряме авіасполучення. Він зазначив, що іранська авіакомпанія вже отримала необхідний дозвіл на виконання прямих рейсів між Тегераном та Мінськом.

Як повідомлялося, російський уряд планує взяти під повний контроль політику, економіку та військовий потенціал Білорусі до 2030 року.

Нагадаємо, Білорусь готова налагодити за собою виробництво російських штурмовиків Су-25.

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