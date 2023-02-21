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Поделится тракторами и автобусами? Лукашенко собрался в Иран в марте

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Беларусь, Вторник 21 февраля 2023 10:42
Поделится тракторами и автобусами? Лукашенко собрался в Иран в марте Фото: глава белорусского режима Александр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Глава белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что планирует поездку в Иран. Ориентировочно она запланирована на середину марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пул Первого.

"Это будет значимая встреча, которая выведет нас на более высокий уровень сотрудничества", - заявил он.

При этом посол Ирана в Беларуси Саид Яри заявил, что последний раз Лукашенко встречался с руководством Ирана около 12 лет назад.

"Самая главная для нас продукция из Беларуси - тяжелая техника и техника для горнодобывающей промышленности. Пассажирские автобусы, тракторы и другое - все это представляет интерес для Ирана", - сказал он.

Также "очень перспективны для иранского рынка калийные удобрения" и Тегеран уже заключил договор с белорусской стороной на их поставку.

Кроме того, как заверил посол, страны планируют развивать сотрудничество и в области туризма. А для этого, по его словам, установить прямое авиасообщение. Он отметил, что иранская авиакомпания уже получила необходимое разрешение для выполнения прямых рейсов между Тегераном и Минском.

Как сообщалось, российское правительство планирует взять под полный контроль политику, экономику и военный потенциал Беларуси к 2030 году.

Напомним, Белорусь готова наладить за собой производство российских штурмовиков Су-25.

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Александр Лукашенко Беларусь Иран
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