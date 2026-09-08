Раздел имущества после гражданского брака: как доказать право на квартиру в суде

Если пара жила вместе без официального брака, после разрыва вопрос имущества может стать отдельной юридической проблемой. Даже если квартиру, дом или другое дорогостоящее имущество покупали вместе, но оформили только на одного из партнеров, другому может понадобиться суд, чтобы доказать право на свою долю.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат, управляющий партнер Адвокатского объединения "AXIOS PARTNERS" Денис Нагорнюк .

Что нужно доказать в суде

По словам адвоката, если брак официально не регистрировали, раздел имущества после прекращения отношений происходит сложнее, чем у супругов.

Партнер, претендующий на часть имущества, должен доказать два ключевых обстоятельства:

Что мужчина и женщина проживали одной семьей; Что спорное имущество было приобретено именно во время такого совместного проживания.

Лишь после установления факта семейных отношений суд может перейти к вопросу о принадлежности имущества.

Какие доказательства могут помочь

Доказывать совместное проживание и участие в приобретении или улучшении имущества можно разными способами.

В частности, суд может учесть:

свидетельские показания;

общие фотографии;

переписки;

договоры;

банковские переводы;

чеки;

документы об оплате ремонта или строительства;

документы, подтверждающие приобретение имущества;

регистрацию места жительства;

документы о рождении общих детей.

Особенно важны могут быть финансовые доказательства того, что оба партнера вкладывали средства в приобретение или улучшение имущества.

Если квартиру оформили только на одного

Одна из распространенных проблем возникает, когда имущество приобрели за общие средства, но в договоре владельцем указали только одного из сожителей.

В такой ситуации второму партнеру после разрыва придется доказывать свое участие в приобретении имущества. Одного факта совместного проживания недостаточно - важно подтвердить также, что имущество было приобретено в этот период.

Почему опасно рассчитывать на устные договоренности

По словам Нагорнюка, проблемы часто возникают из-за отсутствия документов. Партнеры могут передавать деньги наличными деньгами, оплачивать ремонт без чеков или вместе строить жилье, не фиксируя свои расходы.

При конфликте доказать такие обстоятельства в суде значительно сложнее.

Еще одно распространенное заблуждение - считать, что после нескольких лет совместной жизни "и так все понятно". Если имущественные отношения не оформлены документально, после разрыва одна из сторон может остаться без доказательств своего участия в приобретении или улучшении имущества.

Адвокат советует заранее урегулировать имущественные вопросы: заключать письменное соглашение об имущественных отношениях или должным образом документировать вклад каждого партнера в приобретение и улучшение имущества.