Підгрупа ТКГ з безпеки завтра збереться на екстрене засідання, - Арестович

У вівторок, 20 квітня, підгрупа Тристоронньої контактної групи збереться на екстрене засідання. Воно заплановане на 10:00.

Про це РБК-Україна повідомив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

Нагадаємо, 16 квітня українська делегація у Тристоронній контактної групи ініціювала позачергове засідання підгрупи з безпеки. Але дата і час засідання ще не визначено.

Крім того, на засіданні ТКГ 15 квітня українська сторона запропонувала повернутися до всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі. Україна також заявила про необхідність посилити ефективний контроль за його виконанням.