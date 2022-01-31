Подготовка РФ к вторжению займет до 7 дней. Это заметит весь мир, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал срок подготовки России к возможному полномасштабному вторжению на территорию Украины. По его словам, этот период займет до семи дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Associated Press .

"Подготовительный период, который заметит весь мир, может занять от трех до семи дней. Мы пока этого не видим. Мы четко понимаем, что происходит, и спокойно готовимся к этому", - заявил Данилов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на границе с Украиной находятся около 109 тысяч российских военных. В то же время их сопровождают около 10-11 тысяч дополнительных военнослужащих.

Между тем глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал НАТО отреагировать на наращивание сил Россией у границ нашей страны.

Также Данилов рассказал, сколько Украина может мобилизовать людей в случае войны с Россией.