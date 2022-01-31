Подготовка РФ к вторжению займет до 7 дней. Это заметит весь мир, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал срок подготовки России к возможному полномасштабному вторжению на территорию Украины. По его словам, этот период займет до семи дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Associated Press.
"Подготовительный период, который заметит весь мир, может занять от трех до семи дней. Мы пока этого не видим. Мы четко понимаем, что происходит, и спокойно готовимся к этому", - заявил Данилов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что на границе с Украиной находятся около 109 тысяч российских военных. В то же время их сопровождают около 10-11 тысяч дополнительных военнослужащих.
Между тем глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал НАТО отреагировать на наращивание сил Россией у границ нашей страны.
Также Данилов рассказал, сколько Украина может мобилизовать людей в случае войны с Россией.