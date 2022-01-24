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Пришло время контрмер НАТО. Латвия призвала ответить на наращивание войск РФ и Беларуси

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Рига, Понедельник 24 января 2022 16:07
Пришло время контрмер НАТО. Латвия призвала ответить на наращивание войск РФ и Беларуси Фото: глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс (facebook. сом.edgar.rinkevics)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что на постоянное наращивание Россией и Беларусью военных на границе с Европой должно отреагировать НАТО. На восточном флаге Альянса необходимо увеличить присутствие союзных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ринкевичса в Twitter.

"Мы приближаемся к моменту, когда постоянное наращивание российских и белорусских вооруженных сил в Европе необходимо решать с помощью соответствующих контрмер НАТО", - написал министр.

Глава МИД подчеркнул, что пришло время увеличить присутствие союзных войск на восточном фланге НАТО. По его словам, это необходимо как в качестве меры защиты, так и сдерживания.

Напомним, ранее Эдгарс Ринкевичс призвал ЕС и НАТО активнее готовиться к возможному вторжению России в Украину.

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