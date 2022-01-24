Пришло время контрмер НАТО. Латвия призвала ответить на наращивание войск РФ и Беларуси

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что на постоянное наращивание Россией и Беларусью военных на границе с Европой должно отреагировать НАТО. На восточном флаге Альянса необходимо увеличить присутствие союзных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ринкевичса в Twitter .

"Мы приближаемся к моменту, когда постоянное наращивание российских и белорусских вооруженных сил в Европе необходимо решать с помощью соответствующих контрмер НАТО", - написал министр.

Глава МИД подчеркнул, что пришло время увеличить присутствие союзных войск на восточном фланге НАТО. По его словам, это необходимо как в качестве меры защиты, так и сдерживания.