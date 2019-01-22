Підготовка РФ до втручання у вибори має безпрецедентні масштаби, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко зазначив, що з втручанням Росії у вибори стикається не лише Україна, а й увесь світ

Президент України Петро Порошенко заявив про безпрецедентний масштаб підготовки Російської Федерації (РФ) до втручання у вибори. Про це він заявив у ході виступу з нагоди Дня соборності України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби глави держави.

Порошенко зазначив, що з втручанням Росії у вибори стикається не лише Україна, а й увесь світ.

"Ми перебуваємо напередодні важливого народного волевиявлення. Сто років історичного досвіду заохочують нас до правильних висновків з минулого. Ми знаємо про безпрецедентний масштаб підготовки Кремля до втручання у вибори. І з цим стикаємося, до речі, не лише ми, вся Європа, увесь світ", - заявив Порошенко.

За словами Порошенка, європейський курс України, попри активну протидію Росії на дипломатичному фронті, дозволив добитися ратифікації Угоди про асоціацію усіма країнами Євросоюзу і запустити роботу поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що Росія може зосередити втручання в вибори в Україні на півдні країни.

Як писало РБК-Україна, за даними Державної прикордонної служби України, контроль на кордоні з РФ посилюється через проведення виборів в Україні для уникнення будь-яких непередбачених ситуацій.