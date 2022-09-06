Подготовка к деоккупации. Украинцам в Крыму советуют собрать "тревожный чемодан" и найти укрытие

Так, украинцам советуют сохранять спокойствие, найти укрытие и собрать "тревожный чемодан" на случай обстрелов. А также руководствоваться следующими рекомендациями.
Выезд
если вы живете в районе размещения постоянных или мобильных военных объектов оккупанта - следует уехать как можно скорее подальше от них. Эвакуироваться нужно не во время, а до начала боевых действий;
учитывайте возможность возникновения пробок на выезде из населенного пункта. Советуем передвигаться в пределах Крымского полуострова в более безопасные на время ведения боевых действий районы. Местность возле незаконно возведенного "крымского моста" не является безопасной;
в случае эвакуации из населенного пункта повяжите на транспортное средство со всех сторон белую ткань, напишите на заднем и боковых окнах яркими буквами слово "Люди" (если везете детей - "ДЕТИ").
Укрытие
Войска страны-оккупанта при уходе могут совершать военные преступления, весь мир в этом убедился - так что в случае боевых действий в вашем городе оставайтесь, пожалуйста, в укрытиях.
многие бомбоубежища оккупированного полуострова не обустроены, закрыты или просто завалены мусором. Не доверяйте лживым заявлениям оккупационных администраций - самостоятельно позаботьтесь о своей безопасности. Заранее подготовьте укрытие со спальными местами, на входную дверь яркой краской нанесите слово "Люди". Не прячьтесь в обычных подвалах и помещениях, которые не оборудованы как укрытие:
под укрытие подойдут цокольные и подвальные помещения, подземные паркинги, подземные переходы. Самые безопасные из них имеют несколько выходов (один из них за пределами здания).
хранилище - это герметичное сооружение для длительного пребывания людей в случае чрезвычайной ситуации. Чтобы найти хранилище, ищите отметки "Укрытие" или "Объект гражданской защиты". Если нет - требуйте от оккупационных администраций оборудования хранилищ.
если у вас есть домашние питомцы, подготовьте для них переноску, намордник и поводок, корм и воду на несколько дней, любимую игрушку. Позаботьтесь о них, не оставляйте на произвол судьбы в закрытом доме;
заранее сообщите родным и близким о местонахождении укрытия, в котором планируете находиться в случае боевых действий в вашем городе;
когда находитесь в укрытии, делитесь своими запасами с теми, кто в этом нуждается. После окончания боевых действий украинская власть обеспечит гражданское население необходимой гуманитарной помощью;
во время обстрелов и боев ни в коем случае не подходите к окнам. Если не успели спрятаться в укрытие - примените правило двух стен: прячьтесь в прихожей, коридоре или тамбуре;
во время уличных боев не оставляйте укрытия, избегайте каких-либо контактов с оккупантами.
"Тревожный чемодан"
Подготовьте "экстренный чемодан":
найдите оригиналы и копии ваших УКРАИНСКИХ документов (если есть детей - их тоже);
деньги (снимите наличные заранее) или банковские карты международных систем Mastercard/Visa;
аптечку: запас необходимых вам лекарств как минимум на неделю с описанием способа применения и дозы, сухой и медицинский спирт, 2 пары резиновых перчаток, клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания, средства для остановки кровотечения (турникет, кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством), марлевые салфетки разных размеров и нестерильные марлевые бинты, эластичные бинты с возможностью фиксации, пластыри разных размеров, травматические ножницы для разрезания одежды на потерпевшем, большой кусок ткани (для фиксации конечности пострадавшего), антисептические средства (дезинфицирующее средство для рук, спиртовые салфетки);
запасы пищи и воды с расчетом по меньшей мере на неделю (если возможно - на нескольких человек). Лучше возьмите то, что можно есть без предварительной обработки и не займет много места, высококалорийные продукты долгого хранения;
компактный набор инструментов ("мультитул"), вилка, ложка, нож, пакеты для мусора, блокнот, карандаш, нити, иглы, спички, зажигалки;
на случай отключения связи имейте бумажную карту местности или офлайн-карту (загружайте Google maps, а не 2Gis - это российская программа).
Другое
держите телефон заряженным, но будьте готовы, что оккупанты могут отключить связь. Согласуйте с близкими возможные альтернативные средства коммуникации и место встречи/пребывания и т.п.;
ознакомьтесь с порядком оказания первой медицинской помощи, вы должны быть подготовлены;
на документах или отдельной бумаге укажите группу крови и возможные аллергические реакции на отдельные медицинские препараты, имеющиеся у вас болезни (сахарный диабет и т.п.). Также запишите нужные адреса и контакты близких;
если у вас есть автомобиль или другое транспортное средство, заправьте полный бак и имейте в запасе дополнительную канистру горючего;
не прикасайтесь к трупам российских солдат, а также к любым предметам, которые блокируют дороги. Не забывайте: при отступлении оккупанты минуют всю территорию, даже тела собственных солдат;
ни в коем случае не берите в руки оружие и не надевайте камуфляж или одежду в этих цветах, если вы гражданское лицо - так вы рискуете стать мишенью и/или потерять статус защищенного гражданского лица, согласно международному гуманитарному праву;
дождитесь появления подразделений ВСУ, следуйте их рекомендациям: на вопросы по укрытиям отвечайте громко и четко, приказы выполняйте точно и неукоснительно, не провоцируйте дискуссии возражениями - важна каждая минута;
не забывайте, что враг может переодеться в украинскую форму, чтобы ввести в заблуждение население или дискредитировать ВСУ. Будьте бдительны: украинские военные НЕ совершают теракты и НЕ прикрываются местным населением.