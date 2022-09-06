Подготовка к деоккупации. Украинцам в Крыму советуют собрать "тревожный чемодан" и найти укрытие

В Украине разработали инструкцию для гражданского населения, как действовать во время деоккупации и возможных боевых действий на территории Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Представительство президента Украины в АР Крым.

Войска страны-оккупанта при уходе могут совершать военные преступления, весь мир в этом убедился - так что в случае боевых действий в вашем городе оставайтесь, пожалуйста, в укрытиях.

Так, украинцам советуют сохранять спокойствие, найти укрытие и собрать "тревожный чемодан" на случай обстрелов. А также руководствоваться следующими рекомендациями.

Как сообщалось, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что жителям Крыма и других временно неподконтрольных Украине территорий уже сейчас необходимо начинать подготовку к деоккупации.

Напомним, ранее Подоляк заявлял, что Украина уже готовит эвакуационные маршруты из временно оккупированного Крыма для жителей, которые захотят покинуть полуостров на период активной деоккупации.

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