Підготовка до деокупації. Українцям у Криму радять зібрати "тривожну валізу" та знайти укриття

Так, українцям радять зберігати спокій, знайти укриття та зібрати "тривожну валізу" на випадок обстрілів. А також керуватись наступними рекомендаціями.
Виїзд
якщо ви живете в районі розміщення постійних або мобільних військових об’єктів окупанта - слід виїхати якомога швидше подалі від них. Евакуюватися потрібно не під час, а до початку бойових дій;
враховуйте можливість виникнення заторів на виїзді з населеного пункту. Радимо пересуватися в межах Кримського півострова до більш безпечних на час ведення бойових дій районів. Місцевість біля незаконно зведеного "кримського мосту" НЕ є безпечною;
у разі евакуації з населеного пункту пов’яжіть на транспортний засіб з усіх боків білу тканину, напишіть на задньому та бокових вікнах яскравими літерами слово "ЛЮДИ" (якщо везете дітей - "ДІТИ").
Укриття
Війська країни-окупанта при відході можуть чинити воєнні злочини, весь світ у цьому переконався - тож у разі бойових дій у вашому місті залишайтеся, будь ласка, в укриттях.
багато бомбосховищ окупованого півострова не облаштовані, закриті чи просто завалені сміттям. Не довіряйте брехливим заявам окупаційних адміністрацій - самостійно потурбуйтеся про свою безпеку. Заздалегідь підготуйте укриття зі спальними місцями, на вхідні двері яскравою фарбою нанесіть слово "ЛЮДИ". Не ховайтеся у звичайних підвалах і приміщеннях, які не обладнані як укриття:
під укриття підійдуть цокольні та підвальні приміщення будинків, підземні паркінги, підземні переходи. Найбезпечніші з них ті, які мають декілька виходів (один із них за межами будівлі).
сховище - це герметична споруда для тривалого перебування людей у випадку надзвичайної ситуації. Щоб знайти сховище, шукайте позначки "Укриття" чи "Об’єкт цивільного захисту". Якщо немає - вимагайте від окупаційних адміністрацій обладнання сховищ.
якщо у вас є домашні улюбленці, підготуйте для них переноску, намордник і повідець, корм і воду на кілька днів, улюблену іграшку. Потурбуйтеся про них, не залишайте напризволяще в зачиненому будинку;
заздалегідь повідомте рідних і близьких про місцезнаходження укриття, в якому плануєте перебувати у разі бойових дій у вашому місті;
коли перебуваєте в укритті, діліться своїми запасами з тими, хто цього потребує. Після закінчення бойових дій українська влада забезпечить цивільне населення необхідною гуманітарною допомогою;
під час обстрілів і боїв у жодному разі не підходьте до вікон. Якщо не встигли сховатися в укриття - застосуйте правило двох стін: ховайтеся в передпокої, коридорі чи тамбурі;
під час вуличних боїв не залишайте укриття, уникайте будь-яких контактів із окупантами.
Тривожна валіза
Підготуйте екстрену валізу:
віднайдіть оригінали та копії ваших УКРАЇНСЬКИХ документів (якщо маєте дітей - їхні теж);
гроші (зніміть готівку заздалегідь) або банківські картки міжнародних систем Mastercard/Visa;
аптечку: запас необхідних вам ліків щонайменше на тиждень з описом способу застосування та дози, сухий і медичний спирт, 2 пари гумових рукавичок, клапан із плівкою для проведення штучного дихання, засоби для зупинки кровотечі (турнікет, кровоспинний бинт із гемостатичним засобом), марлеві серветки різних розмірів і нестерильні марлеві бинти, еластичні бинти з можливістю фіксації, пластирі різних розмірів, травматичні ножиці для розрізання одягу на потерпілому, великий шматок тканини (для фіксації кінцівки постраждалого), антисептичні засоби (дезінфекційний засіб для рук, спиртові серветки);
запаси їжі та води із розрахунком щонайменше на тиждень (якщо можливо - на кількох осіб). Краще візьміть те, що можна їсти без попередньої обробки й не займе багато місця, висококалорійні продукти довгого зберігання;
компактний набір інструментів ("мультитул"), виделка, ложка, ніж, пакети для сміття, блокнот, олівець, нитки, голки, сірники, запальнички;
на випадок відключення зв’язку майте паперову карту місцевості або офлайн-мапу (завантажуйте Google maps, а не 2Gis – це російська програма).
Інше
тримайте телефон зарядженим, але будьте готові, що окупанти можуть вимкнути зв’язок. Узгодьте з близькими можливі альтернативні засоби комунікації та місце зустрічі/перебування тощо;
ознайомтеся з порядком надання першої медичної допомоги, ви маєте бути підготовлені;
на документах або окремому папері зазначте групу крові та можливі алергічні реакції на окремі медичні препарати, наявні у вас хвороби (цукровий діабет тощо). Також запишіть необхідні адреси та контакти близьких;
якщо маєте автівку чи інший транспортний засіб, заправте повний бак і майте в запасі додаткову каністру пального;
не торкайтеся трупів російських солдатів, а також будь-яких предметів, які блокують дороги. Не забувайте: при відступі окупанти мінують усю територію, навіть тіла власних солдатів;
у жодному разі не беріть до рук зброю та не вдягайте камуфляж чи одяг у цих кольорах, якщо ви цивільна особа - так ви ризикуєте стати мішенню та/чи втратити статус захищеної цивільної особи, згідно з міжнародним гуманітарним правом;
дочекайтеся появи підрозділів ЗСУ, виконуйте їхні рекомендації: на запитання з укриттів відповідайте голосно та чітко, накази виконуйте точно та неухильно, не провокуйте дискусії запереченнями - важлива кожна хвилина;
не забувайте, що ворог може переодягнутися в українську форму, щоб ввести в оману населення чи певним чином дискредитувати ЗСУ. Будьте пильними: українські військові НЕ коять теракти та НЕ прикриваються місцевим населенням.