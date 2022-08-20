Минздрав опубликовал памятку о йодной профилактике: что надо знать

МОЗ рассказало о йодной профилактике при радиационной аварии, которая может случиться на ядерных установках атомной станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства здравоохранения Украины.

"В случае аварии на ядерных установках атомной станции может произойти выброс радиоизотопов йода, цезия, стронция и других радионуклидов. В результате выброса может образоваться радиационное облако, которое может загрязнять почву, поверхности, пищу и воду. Кроме того, осадки из облака могут оседать на коже и одежде человека", - говорится в сообщении.

Для уменьшения негативного влияния на щитовидную железу рекомендуется использовать калий йодид. Принимая препарат, происходит блокирование щитовидной железы, что препятствует накоплению в ней радиоизотопов йода.

Инструкция Минздрава

Принимать калий йодида надо лишь после официального оповещения;

В случае необходимости будут определяться пункты выдачи препарата;

Если авария произошла, гражданским надо оставаться в укрытиях.

Оптимальный эффект йодной профилактики достигается, если препарат принимают за 6 и менее часов до поступления радиоактивного "облака". Через сутки после поступления "облака", принимать препарат не рекомендуется. Препарат не назначают людям старше 40 лет.