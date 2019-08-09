ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Подготовительная группа создала две подгруппы по запуску новой Рады

Новости » Политика    09.08.2019 - 16:22
Подготовительная группа создала две подгруппы по запуску новой Рады
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Мажоритарщики и партия "Голос" будут представлены в каждой подгруппе

Подготовительная группа по проведению первого заседания Верховной рады 9 созыва создала две подгруппы для более эффективной работы. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, одна подгруппа будет заниматься организационными вопросами, а вторая - подготовкой первого пленарного заседания и вопросами распределения функций будущих парламентских комитетов.

Также он сообщил, что мажоритарщики и партия "Голос" будут представлены в каждой подгруппе.

Разумков такжезаявил, что решения подготовительной группы будут приниматься на общих сборах.

Напомним, сегодня в ходе заседания группа избранных нардепов определилась с датой проведения первого заседания Рады 9 созыва. Так, обсуждались четыре даты: 20,27 и 29 августа, а также 3 сентября. Во время обсуждения было решено провести торжественное заседание новой Рады 29 августа.

Ранее РБК-Украина сообщало, что следующее заседание подготовительной группы для обсуждения запуска работы Рады 9 созыва назначено на среду, 14 августа, на 11 часов. 

Как известно, в подготовительную депутатскую группу входят представители от политических партий, которые преодолели пятипроцентный барьер: 17 - от "Слуги народа", три - от "Оппозиционная платформа - За жизнь", по два человека от "Батькивщины" и "Европейской солидарности", один представитель партии "Голос".

Подготовительная группа продолжит обсуждение запуска новой Рады 14 августа Рада определилась с датой первого заседания
Новости Украины Верховная РадаДмитрий Разумков
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь