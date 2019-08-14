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Подготовительная депутатская группа рассмотрит состав комитетов Рады 19 августа

Новости » Политика    14.08.2019 - 13:07
Подготовительная депутатская группа рассмотрит состав комитетов Рады 19 августа
Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)

До 19 августа от политических партий должны быть представлены предложения по составу комитетов

Подготовительная депутатская группа из числа новоизбранных народных депутата рассмотрит состав комитетов Рады 19 августа. Такое решение участники заседания приняли на заседании в среду, 14 августа, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, 15 августа в 12 часов дня рабочие подгруппы предоставят предложения по дальнейшей работе.

"После этого мы соберемся в 16:00 15 августа и поддержим или не поддержим количественный состав, предметы ведения и названия комитетов, которые мы будем предлагать Верховной Раде как Подготовительная депутатская группа. Далее, до 10 часов понедельника, 19 августа, нужно будет предоставить предложения от политических партий относительно персонального состава будущих комитетов", - сказал председатель группы, представитель "Слуги народа" Дмитрий Разумков.

По его словам, еще одно заседание будет 20 августа.

"20 августа в 12-й нужно будет собраться или на заседании первой подгруппы Подготовительной депутатской группы, или на заседании Подготовительной депутатской группы. Определимся с этим позже, когда поймем результаты нашей сегодняшней работы", - добавил он.

Отметим, что сегодня на заседании депутаты приняли решение, что двое представителей партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук и Сергей Ионушас будут координировать работу подгруппы Подготовительной депутатской группы.

РБК-Украина писало, что сегодня в парламенте проходило второе заседание по подготовке сессии новой Рады. Во время заседания народные депутаты обсуждали количество комитетов Рады.

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