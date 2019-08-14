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Підготовча депутатська група розгляне склад комітетів Ради 19 серпня

Новини » Політика    14.08.2019 - 13:07
Підготовча депутатська група розгляне склад комітетів Ради 19 серпня
Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

До 19 серпня від політичних партій мають бути надані пропозиції щодо складу комітетів

Підготовча депутатська група з числа новообраних народних депутів розгляне склад комітетів Ради 19 серпня. Таке рішення учасники засідання ухвалили на засіданні у середу, 14 серпня, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, 15 серпня до 12-ї години дня робочі підгрупи нададуть пропозиції щодо подальшої роботи.

"Після цього ми зберемося о 16:00 15 серпня та підтримаємо або не підтримаємо кількісний склад, предмети відання і назви комітетів, які ми будемо пропонувати Верховній Раді як Підготовча депутатська група. Далі, до 10-ї години понеділка, 19 серпня, потрібно буде надати пропозиції від політичних партій щодо персонального складу майбутніх комітетів", - сказав голова групи, представник "Слуги народу" Дмитро Разумков.

За його словами, ще одне засідання буде 20 серпня.

"20 серпня о 12-й потрібно треба буде зібратися або на засіданні першої підгрупи Підготовчої депутатської групи, або на засіданні Підготовчої депутатської групи. Визначимось з цим пізніше, коли зрозуміємо результати сьогоднішньої нашої роботи", - додав він.

Зазначимо, що сьогодні на засіданні депутати прийняли рішення, що двоє представників партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук та Сергій Іонушас будуть координувати роботу підгруп Підготовчої депутатської групи.

РБК-Україна писало, що у парламенті сьогодні проходило друге засідання для підготовки сесії нової Ради. Під час засідання народні депутати обговорювали кількість комітетів Ради.

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