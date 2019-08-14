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Подготовительная депутатская группа определилась с координаторами подгрупп

Новости » Политика    14.08.2019 - 12:34
Подготовительная депутатская группа определилась с координаторами подгрупп
Фото: заседание подготовительной группы (РБК-Украина)

Первая подгруппа будет заниматься комитетами, вторая - организационными вопросами

Двое представителей партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук и Сергей Ионушас будут координировать работу подгруппы Подготовительной депутатской группы. Это решение приняли во время заседания подготовительной группы новой Рады, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что первая подгруппа будет заниматься комитетами, вторая - организационными вопросами (приглашение, рассадка в зале, - ред.).

"Второй вопрос - по избранию координатора первой подгруппы, если вы не возражаете, я бы предлагал Руслана Стефанчука", - сказал председатель группы, представитель "Слуги народа" Дмитрий Разумков.

Разумкова поддержали. Отметим, что координатором второй группы стал Ионушас. Положение о Подготовительной депутатской группе было принято в целом после дискуссии, которую вызвала норма о составе руководства подгрупп (вопрос о том, что они не могут представлять одну политическую силу), а также из-за того, что не все члены Подготовительной группы ознакомились с проектом положения.

Также во время заседания Стефанчук заявил, что количество комитетов нужно сократить.

"Количество комитетов необходимо сократить, комитет должен обслуживать направление. Мы предлагаем максимально объединить комитеты, которые близки по значению", - сказал он.

Напомним, сейчас в парламенте проходит второе заседание по подготовке сессии новой Рады. Во время заседания народные депутаты обсуждают количество комитетов Рады. Также сегодня будут определяться с составом парламентских комитетов, кто из представителей политических сил может их возглавить.

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