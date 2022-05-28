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На подъезде к Чернигову построят временный переезд через Десну

Фото: заместитель начальника Черниговской ОВА Дмитрий Синенко (cg.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

В ближайшее время на подъезде к Чернигову будет построен временный переезд через реку Десна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Черниговской областной военной администрации Дмитрия Синенко.

"Мост через Десну вблизи областного центра - одна из самых больших инфраструктурных потерь Черниговской области во время боевых действий. После того как его разбомбили рашисты, логистическая ситуация в области значительно усложнилась", - говорится в сообщении.

Синенко отметил, что сделать новый мост быстро не получится, поэтому Черниговская областная военная администрация вместе с подразделениями ВСУ в ближайшее время приступит к монтажу временного переезда.

Работу начнутся, когда это позволят сделать природные условия. Необходимо дождаться спада воды на Десне.

Областная военная администрация обратилась ко всем жителям Черниговской области с просьбой не фотографировать технику, которая будет ездить дорогами с соответствующими конструкциями для возведения временного переезда.

"Не распространяйте информацию о процессе сооружения переправы и ее точном местонахождении!" - добавили в ОВА.

Напомним, в Черниговской области во время полевых работ на мине подорвался трактор, в результате чего водитель получил смертельные ранения.

Мы также писали о том, что российские оккупанты месяц держали в плену жителей Ягодного Черниговской области.

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Чернигов