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Живой щит из заложников. Оккупанты месяц держали в плену жителей Ягодного Черниговской области

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Воскресенье 22 мая 2022 18:00
Живой щит из заложников. Оккупанты месяц держали в плену жителей Ягодного Черниговской области Фото: оккупанты месяц держали в плену жителей Ягодного Черниговской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Почти месяц российские военные удерживали в плену жителей села Ягодное Черниговской области. Из-за нечеловеческих условий, десять гражданских погибли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

С 3 по 31 марта 2022 года в общеобразовательной школе Ивановского сельсовета Черниговского района российские военные удерживали жителей села. В помещении находились более 350 гражданских, среди которых:

  • 77 детей;
  • 5 младенцев.

Гражданских содержали в подвале и использовали как живой щит, поскольку помещение было "штабом" оккупантов.

"Из-за нечеловеческих условий содержания - отсутствия достаточного пространства, санитарных условий, доступа к воздуху, пище, воде умерли 10 пожилых людей",- пишет пресс-служба.

Из 180 домов села:

  • 146 повреждено;
  • 16 разрушены.

Также известно о том, что семерых жителей села оккупанты расстреляли.

Фото: оккупанты месяц держали в плену жителей Ягодного Черниговской области (t.me/pgo_gov_ua/4182)

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Украина Российская Федерация Черниговская область
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