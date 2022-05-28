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На під'їзді до Чернігова побудують тимчасовий переїзд через Десну

Фото: заступник начальника Чернігівської ОВА Дмитро Синенко (cg.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Найближчим часом на під'їзді до Чернігова буде побудований тимчасовий переїзд через річку Десна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Чернігівської обласної Військової адміністрації Дмитра Синенка.

"Міст через Десну поблизу обласного центру - одна з найбільших інфраструктурних втрат Чернігівської області під час бойових дій. Після того як його розбомбили рашисти, логістична ситуація в області значно ускладнилася", - йдеться в повідомленні.

Синенко зазначив, що зробити новий міст швидко не вийде, тому Чернігівська обласна військова адміністрація разом з підрозділами ЗСУ найближчим часом приступить до монтажу тимчасового переїзду.

Роботу почнуться, коли це дозволять зробити природні умови. Необхідно дочекатися спаду води на Десні.

Обласна військова адміністрація звернулася до всіх жителів Чернігівської області з проханням не фотографувати техніку, яка буде їздити дорогами з відповідними конструкціями для зведення тимчасового переїзду.

"Не поширюйте інформацію про процес спорудження переправи та її точне місцезнаходження!" - додали в ОВА.

Нагадаємо, у Чернігівській області під час польових робіт на міні підірвався трактор, внаслідок чого водій отримав смертельні поранення.

Ми також писали про те, що російські окупанти місяць тримали в полоні жителів Ягідного Чернігівської області.

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Чернігів