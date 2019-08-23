На подъездах к Киеву установят площадки для взвешивания авто

На подъездах к Киеву установят две площадки для автоматического взвешивания в движении на дороге М-06. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укравтодора в Facebook.

Отмечается, что две из шести площадок на дороге М-06 будут установлены с 26 по 30 августа.

По словам руководителя Укравтодора Славомира Новака, этот проект должен повысить безопасность дорожного движения, сохранение дорог от разрушения и получать достоверную ситуацию об интенсивности дорожного движения. Площадки будут установлены в рамках системы WIM.

В "Укравтодоре" планируют установить такие площадки на дорогах М-03, М-01, М-05, М-07, а через несколько лет расширить пилотный проект по всей Украине.

Отметим, система WIM - это наземная площадка, содержащая интерактивные системы. Это оборудование может быть использовано для сбора данных и предварительной идентификации автомобилей, имеющих перегрузки и приближащихся к контрольным площадкам. Если фура перегружена, система автоматически считывает номера авто и оформляет штраф. Преимущество системы в том, что она считывает информацию во время движения авто, что должно исключить коррупционную составляющую, которая распространена в Украине на стационарных весовых комплексах.

Ранее сообщалось, что Кабмин в августе дополнительно направил более двух миллиардов гривень на ремонт дорог государственного значения.