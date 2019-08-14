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Кабмин направил более 2 млрд гривен на дороги

Новости » Политика    14.08.2019 - 17:48
Кабмин направил более 2 млрд гривен на дороги
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Из этой суммы 1,920 млрд гривен - остаток средств "Укравтодора"

Кабинет министров Украины направил дополнительно более 2,014 млрд гривен на развитие автомобильных дорог государственного значения. Такое решение правительство приняло в ходе заседания в среду, 14 августа, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Кабмин направил остаток средств Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") в сумме 1,920 млрд гривен и нераспределенные расходы этого года в размере 94,142 млн гривен на развитие автодорог общего пользования государственного значения.

Кабмин направил более 2 млрд гривен на дороги

Пояснительная записка гласит, что на продолжение текущего среднего ремонта автодороги Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь по маршруту Запорожье-Мариуполь предлагается дополнительно направить более 1,240 млрд гривен, на ремонт дороги Днепр-Николаев (в Днепропетровской обл.) в 2019 году - 400 млн гривен.

Кроме того, предлагается перераспределить средства и увеличить финансирование ряда объектов: в Закарпатской области - текущий ремонт автодороги Мукачево-Рахов-Богородчаны-Ивано-Франковск-Рогатин-Львов (100 млн гривен), в Ивано-Франковской области - текущий ремонт автодороги Снятин-Тязив (100 млн гривен), в Кировоградской области - текущий ремонт автодороги Полтава-Александрия (30 млн гривен), в Хмельницкой области - капитальный и текущий средний ремонт автодороги Житомир-Черновцы (174,204 млн гривен).

Напомним, в начале июля Кабинет министров одобрил стратегию восстановления местных дорог. Глава правительства Владимир Гройсман отмечал, что государственное предприятие автомобильных дорог "Укравтодор" разработало соответствующую программу финансирования восстановления этих дорог.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров принять меры для повышения качества дорог в стране.

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