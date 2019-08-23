У передмісті Києва встановлять майданчики для зважування авто

На під'їздах до Києва встановлять два майданчики для автоматичного зважування в русі на дорозі М-06. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укравтодору у Facebook.

Зазначається, що два з шести майданчиків на дорозі М-06 будуть встановлені з 26 по 30 серпня.

За словами керівника Укравтодору Cлавоміра Новака, цей проект має підвищити безпеку дорожнього руху, забезпечити збереження автомобільних доріг від руйнування та отримувати достовірну ситуацію про інтенсивність дорожнього руху. Майданчики будуть встановлені в рамках системи WIM.

В Укравтодорі планують встановити такі майданчики на дорогах М-03, М-01, М-05, М-07, а через кілька років розширити пілотний проект по всій Україні.

Зазначимо, система WIM - це наземний майданчик, який містить інтерактивні системи. Це обладнання може бути використане для збору даних та попередньої ідентифікації автомобілів, що мають перевантаження та наближаються до контрольних майданчиків. Якщо фура перевантажена, система автоматично зчитує номери авто та оформлює штраф. Перевага системи в тому, що вона зчитує інформацію під час руху авто, що повинно виключити корупційну складову, що розповсюджена в Україні на стаціонарних вагових комплексах.

Раніше повідомлялось, що Кабмін у серпні додатково направив більш як два мільярди гривень на ремонт доріг державного значення.