На подъездах в Харьков задержали автобусы с "титушками". Готовили беспорядки

Сообщается, что в рамках масштабных антитеррористических учений пресечено проникновение на территорию области нескольких групп "титушек" общей численностью более 60 человек.

"Автобусы с "титушками" были задержаны на подъездах в Харьков со стороны Донецка, Днепра и Полтавы. Все эти лица являются жителями других регионов Украины и не имеют никакого отношения к Харьковской области", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, мужчины съезжались в Харьков по заказу одной из пророссийских политических сил для участия в протестах и массовых беспорядков во время очередной сессии Харьковского городского совета.

"Указанные акции имели целью дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и создать выгодную руководству России "картинку" для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины", - говорится в сообщении.

Фото: задержание автобусов с "титушками" (ssu.gov.ua)