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На подъездах в Харьков задержали автобусы с "титушками". Готовили беспорядки

Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины на подъездах в Харьков задержала автобусы с "титушками". По данным спецслужбы, они готовили беспорядки якобы с целью создать "картинку для росСМИ"

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Сообщается, что в рамках масштабных антитеррористических учений пресечено проникновение на территорию области нескольких групп "титушек" общей численностью более 60 человек.

"Автобусы с "титушками" были задержаны на подъездах в Харьков со стороны Донецка, Днепра и Полтавы. Все эти лица являются жителями других регионов Украины и не имеют никакого отношения к Харьковской области", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, мужчины съезжались в Харьков по заказу одной из пророссийских политических сил для участия в протестах и массовых беспорядков во время очередной сессии Харьковского городского совета.

"Указанные акции имели целью дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и создать выгодную руководству России "картинку" для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины", - говорится в сообщении.

Фото: задержание автобусов с "титушками" (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ на фоне стягивания российских войск объявила антитеррористические учения в Харьковской области.

Позже стало известно, что СБУ перевели в режим повышенной готовности по всей стране.

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Новости Украины Служба безопасности УкраиныХарьковтитушки
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