RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На під'їздах до Харкова затримали автобуси з"тітушками". Готували заворушення

Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України на під'їздах до Харкова затримала автобуси з"тітушками". За даними спецслужби, вони готували заворушення нібито з метою створити "картинку для росЗМІ".

Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Повідомляється, що в рамках масштабних антитерористичних навчань припинено проникнення на територію області декількох груп "тітушок" загальною чисельністю понад 60 осіб.

"Автобуси з "тітушками" були затримані на під'їздах до Харкова з боку Донецька, Дніпра і Полтави. Всі ці особи є жителями інших регіонів України і не мають ніякого відношення до Харківської області", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, чоловіки з'їжджалися до Харкова на замовлення однієї з проросійських політичних сил для участі в протестах і масових заворушень під час чергової сесії Харківської міської ради.

"Зазначені акції мали на меті дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні і створити вигідну керівництву Росії "картинку" для обґрунтування можливих актів агресії РФ проти України", - йдеться в повідомленні.

Фото: затримання автобусів з "тітушками" (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ на тлі стягування російських військ оголосила антитерористичні навчання в Харківській області.

Пізніше стало відомо, що СБУ перевели в режим підвищеної готовності по всій країні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Служба безпеки УкраїниХарківтитушки
Читайте також
СБУ виявила склад зброї в Луганській області: бойовики "ЛНР" заклали його в 2014 році
Прогноз погоди