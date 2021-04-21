На під'їздах до Харкова затримали автобуси з"тітушками". Готували заворушення

Повідомляється, що в рамках масштабних антитерористичних навчань припинено проникнення на територію області декількох груп "тітушок" загальною чисельністю понад 60 осіб.

"Автобуси з "тітушками" були затримані на під'їздах до Харкова з боку Донецька, Дніпра і Полтави. Всі ці особи є жителями інших регіонів України і не мають ніякого відношення до Харківської області", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, чоловіки з'їжджалися до Харкова на замовлення однієї з проросійських політичних сил для участі в протестах і масових заворушень під час чергової сесії Харківської міської ради.

"Зазначені акції мали на меті дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні і створити вигідну керівництву Росії "картинку" для обґрунтування можливих актів агресії РФ проти України", - йдеться в повідомленні.

Фото: затримання автобусів з "тітушками" (ssu.gov.ua)