ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

За подъем танкера в Одессе заплатит частная компания

Одесса, Вторник 11 августа 2020 13:10
За подъем танкера в Одессе заплатит частная компания
Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Delfi поднимут без использования государственных средств

За подъем танкера Delfi в Одессе заплатит частная компания. Подготовительные работы по поднятию судна уже начались.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, одна из частных компаний предложила поднять танкер без использования государственных средств. Работы выполнит ООО "Краншип", а ООО "Бруклин-Киев" предложило профинансировать работы.

"Для нас были важны 2 критерия - способность выполнить поставленные задачи и возможность экономии средств налогоплательщиков. Поэтому уже вчера, 10 августа, был подписан трехсторонний договор между ОФ ГП "АМПУ", ООО "Краншип" и ООО "Бруклин-Киев", - добавил Криклий.

Напомним, в начале августа был объявлен конкурс по поднятию затонувшего танкера в Одессе после того, как владелец судна за несколько попыток так и не смог убрать его с пляжа.

Глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный заявил, что на данный момент нельзя точно оценить сумму ущерба, так как танкер не эвакуировали, в связи с чем возможны утечки нефтепродуктов в дальнейшем.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ОдессатанкерВладислав Криклий
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь