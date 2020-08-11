За подъем танкера в Одессе заплатит частная компания

Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)

Delfi поднимут без использования государственных средств

За подъем танкера Delfi в Одессе заплатит частная компания. Подготовительные работы по поднятию судна уже начались.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, одна из частных компаний предложила поднять танкер без использования государственных средств. Работы выполнит ООО "Краншип", а ООО "Бруклин-Киев" предложило профинансировать работы.

"Для нас были важны 2 критерия - способность выполнить поставленные задачи и возможность экономии средств налогоплательщиков. Поэтому уже вчера, 10 августа, был подписан трехсторонний договор между ОФ ГП "АМПУ", ООО "Краншип" и ООО "Бруклин-Киев", - добавил Криклий.

Напомним, в начале августа был объявлен конкурс по поднятию затонувшего танкера в Одессе после того, как владелец судна за несколько попыток так и не смог убрать его с пляжа.

Глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный заявил, что на данный момент нельзя точно оценить сумму ущерба, так как танкер не эвакуировали, в связи с чем возможны утечки нефтепродуктов в дальнейшем.