За підйом танкера в Одесі заплатить приватна компанія

Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

Delfi піднімуть без використання державних коштів

За підйом танкера Delfi в Одесі заплатить приватна компанія. Підготовчі роботи з підняття судна вже почалися.

Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, одна з приватних компаній запропонувала підняти танкер без використання державних коштів. Роботи виконає ТОВ "Краншип", а ТОВ "Бруклін-Київ" запропонувало профінансувати роботи.

"Для нас були важливі 2 критерії - здатність виконати поставлені завдання і можливість економії коштів платників податків. Тому вже вчора, 10 серпня, був підписаний тристоронній договір між ОФ ДП "АМПУ", ТОВ "Краншип" і ТОВ "Бруклін-Київ", - додав Криклій.

Нагадаємо, на початку серпня був оголошений конкурс з підняття затонулого танкера в Одесі після того, як власник судна за кілька спроб так і не зміг забрати його з пляжу.

Голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований заявив, що на даний момент не можна точно оцінити суму збитків, так як танкер не евакуювали, в зв'язку з чим можливі витоки нафтопродуктів у подальшому.