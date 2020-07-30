ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Госэкоинспекции оценили убытки от затонувшего танкера в Одессе

Одесса, Четверг 30 июля 2020 20:43
В Госэкоинспекции оценили убытки от затонувшего танкера в Одессе
Фото: танкер Delfi (Думская)
Автор: Игорь Литвиненко

Ущерб оценивается в 280 долларов за 1 кг вытекших нефтепродуктов

Затонувший возле пляжа в Одессе танкер Delfi уже нанес ущерб экологии на 20 тысяч долларов. Данные, относительно убытков, переданы в правоохранительные органы.

Об этом в эфире NewsOne заявил глава Госэкоинспеции Андрей Мальованый.

По его словам, на данный момент нельзя точно оценить сумму ущерба, так как танкер до сих пор не эвакуировали, в связи с чем возможны утечки нефтепродуктов в дальнейшем.

"Окончательная сумма убытков будет начислена по результатам завершения работ по подъему и отбуксировки судна. Я надеюсь, что не придется подрядчикам разрезать судно, что сможет больший вред окружающей среде нанести. Но пока по методике начисления убытков Госэкоинспекция в Одесской области начислено уже около 20 тысяч долларов", - сообщил Мальованый.

Он отметил, что методика подразумевает оценивание ущерба по формуле - 280 долларов за 1 кг нефтепродуктов.

Напомним, танкер Delfi затонул вблизи одесского пляжа "Дельфин" прошлой осенью. Судовладелец долгое время отказывался проводить работы по поднятию судна с мели.

Напомним, танкер Delfi должны были поднять с мели вблизи одесского пляжа "Дельфин" до 20 июля, однако буксировщикам не удалось это сделать.

Отметим, 26 июля зафиксировали очередную утечку нефтепродуктов из танкера Delfi из-за чего объявили чрезвычайную ситуацию.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ОдессаОдессаГосэкоинспекциятанкер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь