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Підйом танкера в Одесі оцінили в майже 25 млн гривень

Одеса, П'ятниця 24 липня 2020 12:10
Підйом танкера в Одесі оцінили в майже 25 млн гривень
Фото: танкер (GRUBO digital production)
Автор: Анастасия Рокитна

Тендерні пропозиції приймаються до 28 серпня

Адміністрація морських портів України оголосила тендер з вибору підрядника, який займатиметься питанням підйому танкера, якого вже кілька разів намагалися підняти в Одесі. Операцію оцінили майже в 25 млн гривень.

Відповідний тендер оголошений на Prozzoro.

Після підйому танкер відбуксують в Чорноморськ. Тендерні пропозиції приймаються до 28 серпня, а аукціон відбудеться аж 5 жовтня.

Прибрати танкер переможець має до кінця року. Потім ці гроші планують стягнути з власника танкера.

Нагадаємо, власник затонулого під Одесою судна Delfi спробує ще раз його підняти, якщо ця спроба буде невдалою, то він відмовиться від прав власності на танкер.

Зазначимо, керівництво Одеської області звернулося до уряду з проханням надати повноваження Адміністрації морських портів примусово прибрати танкер за спрощеною процедурою.

Раніше повідомлялося, що затонулий танкер біля берегів Одеси Delfi не змогли підняти, дві спроби підняти танкер провалилися.

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