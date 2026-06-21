Подекуди прогріє до понад +30: чого чекати від погоди в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 21 червня, температура в окремих регіонах підвищиться до +33 градусів. Дощі не прогнозуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні очікується невелика хмарність, без опадів.
Вітер північний, на заході країни південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вдень 24-29°, на заході та півдні місцями 30-33°.
Фото: якою буде погода в Україні 21 червня (інфографіка РБК-Україна)
У Києві та області сьогодні прогнозується невелика хмарність, без опадів.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 24-29°, у Києві 26-28°.
Нагадаємо, раніше синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів, яких максимальних температур варто очікувати в Україні найближчими днями.
Також РБК-Україна писало про наслідки глобальних кліматичних змін для України.
А в Укргідрометцентрі пояснили, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.