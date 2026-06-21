Подекуди прогріє до понад +30: чого чекати від погоди в Україні сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів, яких максимальних температур варто очікувати в Україні найближчими днями.

Також РБК-Україна писало про наслідки глобальних кліматичних змін для України.

А в Укргідрометцентрі пояснили, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.