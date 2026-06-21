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Местами температура поднимется выше +30: чего ожидать от погоды в Украине сегодня

07:00 21.06.2026 Вс
1 мин
В каких регионах будет жарче всего?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики представили прогноз погоды в Украине на 21 июня (Getty Images)

Сегодня, 21 июня, в Украине температура в отдельных регионах поднимется до +33 градусов. Дожди не ожидаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер северный, на западе страны юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 24-29°, на западе и юге местами 30-33°.

Фото: какая будет погода в Украине 21 июня (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируется небольшая облачность, без осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 24-29°, в Киеве 26-28°.

Напомним, ранее синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал, каких максимальных температур следует ожидать в Украине в ближайшие дни.

Также РБК-Украина писало о последствиях глобальных климатических изменений для Украины.

А в Укргидрометцентре объяснили, как на самом деле работают синоптики и составляются прогнозы погоды.

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