Местами температура поднимется выше +30: чего ожидать от погоды в Украине сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер северный, на западе страны юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 24-29°, на западе и юге местами 30-33°.

Фото: какая будет погода в Украине 21 июня (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируется небольшая облачность, без осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 24-29°, в Киеве 26-28°.