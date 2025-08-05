Подекуди до +34: де сьогодні в Україні буде найспекотніше

Сьогодні, 5 серпня, в Україні переважатиме суха та спекотна погода. На більшості території - без опадів, лише на заході можливі короткочасні дощі та туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Як розповіли синоптики, сьогодні протягом дня в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише в Карпатах місцями можливий невеликий дощ, туман уночі та вранці. На решті території - сухо.

Вітер північно-західний, 5-10 метрів на секунду.

Температура вночі +14...+19 градусів, у південній частині +18...+23;

вдень +24...+29, на півдні місцями до +34;

у Карпатах вночі +8...+13, вдень +18...+23 градуси.

Погода у Києві

У столиці синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Упродовж доби 5 серпня очікується північно-західний вітер зі швидкістю 5-10 метрів в секунду.

Температура повітря в області вночі становитиме +14...+19 градусів, вдень від +24 до +29 градусів. У самому Києві вночі очікується +17...+19 градусів, а вдень +27...+29 градусів.

Температура в обласних центрах