Местами до +34: где сегодня в Украине будет жарче всего

Сегодня, 5 августа, в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода. На большинстве территории - без осадков, лишь на западе возможны кратковременные дожди и туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

Как рассказали синоптики, сегодня в течение дня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в Карпатах местами возможен небольшой дождь, туман ночью и утром. На остальной территории - сухо.

Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью +14...+19 градусов, в южной части +18...+23;

днем +24...+29, на юге местами до +34;

в Карпатах ночью +8...+13, днем +18...+23 градуса.

Погода в Киеве

В столице синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. В течение суток 5 августа ожидается северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха в области ночью составит +14...+19 градусов, днем от +24 до +29 градусов. В самом Киеве ночью ожидается +17...+19 градусов, а днем +27...+29 градусов.

Температура в областных центрах