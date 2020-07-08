На поддержку Порошенко под суд вышло 10 тысяч человек

10 тысяч человек собрались под стенами Печерского суда против политических репрессий в поддержку Петра Порошенко. Участники митинга - активисты, волонтеры, представители местного самоуправления, народные депутаты, общественные деятели.

Об этом сообщает сайт "Европейской солидарности".

"Перед нами сейчас стоит большая угроза. Мы пришли в суд, чтобы продемонстрировать свои отношение к политическим репрессиям. Зеленский идет путем Януковича, но украинцы не позволят преследовать оппозицию. Мы знаем, что авторитаризм не остановится, если его не остановим мы", - заявила медик-доброволец, народный депутат фракции "Европейская солидарность" Яна Зинкевич.

Участник российско-украинской войны Андрей Усач сказал, что сегодня здесь, потому что не хочет, чтобы то, что было начато в 2014-м году - было испорчено и изуродован.

"Нам будет стыдно смотреть в глаза тем собратьям, которые сегодня на фронте, когда они будут возвращаться домой мы им не можем сказать, что Украина исчезла. Мы должны сохранить Украину. Если мы сегодня проиграем этот бой, то следующий бой будет у каждого из нас. Из нас сделают врагов народа и мы будем вынуждены или покидать нашу страну, или разочаровавшись куда-то деваться", - сказал Усач.

Другой ветеран российско-украинской войны Александр Погребиский подчеркнул, что "позорные суды против волонтеров и патриотов Украины" - их не запугают.

"Но с каждым судом - будет выходить все больше и больше украинцев, потому что каждый день мы объединяемся. Своими действиями они делают нас сильнее", - добавил он.

Напомним, сегодня, 8 июля, в Печерском районном суде продолжили избирать меру пресечения для Петра Порошенко. Заседание началось в 11:27.

П'пятом президенту вменяют давление на главу Службы внешней разведки Егора Божка в 2018 году - якобы в результате этого он превысил служебные полномочия, назначив первым заместителем Сергея Семочко.

В свою очередь, адвокаты Порошенко заявили, что подозрение не было вручено, потому что по УПК - это должен делать генпрокурор или руководитель САП.

Ранее экс-посол Канады Роман Ващук заявил, что вызов Порошенко в ГБР является "открытой вендеттою" с плохими последствиями.

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер напомнил нынешней власти в Украине, что не стоит повторять путь Януковича и преследовать политических оппонентов.

Также было обнародовано специальное заявление представителей Европарламента, которые призывали власть в Украине придерживаться принципов верховенства права и европейских ценностей, и добавили, что дело Порошенко будет под пристальным наблюдением институции.

Ранее экс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвал подозрение пятому президенту Петру Порошенко, которое было подготовлено следователями Государственного бюро расследований, юридическим "трэшем".