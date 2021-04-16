Поддержка Украины со стороны партнеров приведет к снижению напряжения у границ, - Ермак

"Что касается ситуации вокруг границ, концентрации российских военных, российских вооруженных сил, то, безусловно, сегодня мы слышим поддержку всех наших партнеров и абсолютно бескомпромиссный сигнал к Российской Федерации относительно отвода военных группировок. И это является принципиальным вопросом и для Франции, и для Германии. И мы сегодня еще раз это услышали от лидеров этих стран", - сказал Андрей Ермак.

По его мнению, очень важно, что именно в этот период, когда во Франции введен жесткий локдаун, президент Украины Владимир Зеленский и команда работает в Париже.

"Даже этот факт является свидетельством поддержки со стороны Франции", - сказал он.

Отвечая на вопрос журналиста относительно переговорного процесса Андрей Ермак сказал, что звучала общая позиция Франции, Германии и Украины относительно продолжения переговоров в "нормандском" формате.

"Видеоконференция политических советников лидеров государств состоится уже в этот понедельник, 19 апреля. И у нас есть общая позиция, которую мы будем отстаивать", - резюмировал Ермак.