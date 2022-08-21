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Поддержка Шольца в Германии упала до рекордно низкого уровня

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Действия Олафа Шольца на посту канцлера и его правящей коалиции поддерживают только 25% населения Германии.

Об этом заявили сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Согласно данным опроса Insa, в Германии рейтинг канцлера Олафа Шольца и правящей коалиции опустился до самого низкого уровня за все время с начала пребывания у власти. 62% немцев недовольны работой политика.

Работой федерального правительства недовольны 65 процентов опрошенных, одобряют его шаги только 27 процентов респондентов. В начале марта работу Шольца еще одобряли 46 процентов немцев.

Из опроса также следует, что в случае прямых выборов канцлера Олаф Шольц сейчас бы занял лишь третье место, набрав 18 процентов голосов. Первое место досталось бы "зеленому" министру экономики Роберту Габеку, а второе – главе Христианско-демократического союза Фридриху Мерцу.

Напомним, в Бундестаге обвинили правительство Олафа Шольца в затягивании войны в Украине из-за недостаточных поставок оружия.

Также ранее в Польше раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца, который не поддержал запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Он объяснил такое решение нежеланием усложнять россиянам возможности бежать от диктатуры Кремля.

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Германия