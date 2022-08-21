Підтримка Шольца в Німеччині впала до рекордно низького рівня

Дії Олафа Шольца на посаді канцлера і його правлячої коаліції підтримують тільки 25% населення Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Згідно з даними опитування Insa, в Німеччині рейтинг канцлера Олафа Шольца і правлячої коаліції опустився до найнижчого рівня за весь час з початку перебування при владі. 62% німців незадоволені роботою політика.

Роботою федерального уряду незадоволені 65 відсотків опитаних, схвалюють його кроки тільки 27 відсотків респондентів. На початку березня роботу Шольца ще схвалювали 46 відсотків німців.

З опитування також випливає, що в разі прямих виборів канцлера Олаф Шольц зараз би зайняв лише третє місце, набравши 18 відсотків голосів. Перше місце дісталося б "зеленому" міністру економіки Роберту Габеку, а друге – главі Християнсько-демократичного союзу Фрідріху Мерцу.