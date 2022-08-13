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В Бундестаге обвинили правительство Германии в затягивании войны РФ против Украины

Новина українською →
Берлин, Суббота 13 августа 2022 21:25
В Бундестаге обвинили правительство Германии в затягивании войны РФ против Украины Фото: в Бундестаге обвинили правительство Германии в затягивании войны РФ против Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Бундестаге считают, что правительство Германии не сделало все необходимое для помощи Украине в войне с Россией. Из-за этого конфликт затянется.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild, об этом заявил председатель Христианско-демократического союза, депутат Бундестага Фридрих Мерц.

По его словам, немецкое правительство должно было утвердить поставки тяжелого вооружения украинским военным еще в конце апреля, но это решение было принято позже. При этом в настоящее время военная помощь ВСУ также не является полной.

"Поэтому мы без изменений помогаем Украине не в нужном объеме. И это продлевает эту жестокую войну, которая теперь станет войной на истощение с ежедневными сотнями жертв", - заявил Мерц.

Он добавил, что переговоры между Россией и Украиной могут начаться только в том случае, если Кремль больше не сможет захватывать территории на фоне усиления мощи ВСУ.

"Только когда война подойдет к тому пункту, что для России больше будет невыгодно ее продолжать, будут возможны переговоры", - добавил депутат.

Напомним, ранее Мерц обвинил правительство канцлера Олафа Шольца в умышленной задержке поставок оружия в Украину.

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