ua ru
Вс, 21 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Поддержка Шольца в Германии упала до рекордно низкого уровня

Новина українською →
Берлин, Воскресенье 21 августа 2022 15:22
Поддержка Шольца в Германии упала до рекордно низкого уровня Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Действия Олафа Шольца на посту канцлера и его правящей коалиции поддерживают только 25% населения Германии.

Об этом заявили сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Согласно данным опроса Insa, в Германии рейтинг канцлера Олафа Шольца и правящей коалиции опустился до самого низкого уровня за все время с начала пребывания у власти. 62% немцев недовольны работой политика.

Работой федерального правительства недовольны 65 процентов опрошенных, одобряют его шаги только 27 процентов респондентов. В начале марта работу Шольца еще одобряли 46 процентов немцев.

Из опроса также следует, что в случае прямых выборов канцлера Олаф Шольц сейчас бы занял лишь третье место, набрав 18 процентов голосов. Первое место досталось бы "зеленому" министру экономики Роберту Габеку, а второе – главе Христианско-демократического союза Фридриху Мерцу.

Напомним, в Бундестаге обвинили правительство Олафа Шольца в затягивании войны в Украине из-за недостаточных поставок оружия.

Также ранее в Польше раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца, который не поддержал запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Он объяснил такое решение нежеланием усложнять россиянам возможности бежать от диктатуры Кремля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия
NEWS
В Украине ликвидировано более 45 тысяч российских оккупантов, - Генштаб
В Украине ликвидировано более 45 тысяч российских оккупантов, - Генштаб
DAILY
Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам