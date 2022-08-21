Поддержка Шольца в Германии упала до рекордно низкого уровня

Действия Олафа Шольца на посту канцлера и его правящей коалиции поддерживают только 25% населения Германии.

Об этом заявили сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Согласно данным опроса Insa, в Германии рейтинг канцлера Олафа Шольца и правящей коалиции опустился до самого низкого уровня за все время с начала пребывания у власти. 62% немцев недовольны работой политика.

Работой федерального правительства недовольны 65 процентов опрошенных, одобряют его шаги только 27 процентов респондентов. В начале марта работу Шольца еще одобряли 46 процентов немцев.

Из опроса также следует, что в случае прямых выборов канцлера Олаф Шольц сейчас бы занял лишь третье место, набрав 18 процентов голосов. Первое место досталось бы "зеленому" министру экономики Роберту Габеку, а второе – главе Христианско-демократического союза Фридриху Мерцу.