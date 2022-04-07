Поддержка курса рубля истощает военный потенциал России, - Минфин США

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо рассказал, что попытки России поддержать курс рубля исчерпают ее ресурсы для ведения войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Адейемо в интервью CNN .

По его словам, он вместе с европейскими партнерами работали, чтобы ввести разрушительные санкции против российской экономики.

"За это они берут деньги, которые зарабатывают от продажи ресурсов за рубежом, и заставляют своих экспортеров возвращать свою выручку в Россию, и покупать рубли", - сказал Адейемо.

Также он добавил, что каждый раз, когда они берут доллары или евро, и возвращают их в Россию, или заставляют свои компании покупать рубли, это истощает их ресурсы для продолжения войны.

Адейемо отметил, что Европа имеет обязательство отключиться от российской энергетики, что они и начали делать.

Кроме того, сейчас работа Минфина сосредоточена на том, чтобы предотвращать уклонению от санкций и преследовать "российскую военную машину".