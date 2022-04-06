США вводят санкции против крупнейших российских госпредприятий

США объявили о введении против важнейших государственных предприятий России. Ограничения подорвут способность Москвы использовать эти компании в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Белого дома.

"Вводится полная блокировка важнейших крупных российских государственных предприятий", - говорится в релизе. Гражданам США запрещено совершать сделки с этими компаниями. Кроме того, замораживаются все активы, которые находятся под американской юрисдикцией. "Тем самым подрывается способность Кремля использовать эти предприятия для обеспечения и финансирования своей войны в Украине", - указано в документе. Отмечается, что Министерство финансов опубликует перечень этих предприятий завтра.