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США вводят санкции против крупнейших российских госпредприятий

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Вашингтон, Среда 06 апреля 2022 17:53
США вводят санкции против крупнейших российских госпредприятий Фото: США вводят санкции против крупнейших госпредприятий России (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США объявили о введении против важнейших государственных предприятий России. Ограничения подорвут способность Москвы использовать эти компании в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Белого дома.

"Вводится полная блокировка важнейших крупных российских государственных предприятий", - говорится в релизе.

Гражданам США запрещено совершать сделки с этими компаниями. Кроме того, замораживаются все активы, которые находятся под американской юрисдикцией.

"Тем самым подрывается способность Кремля использовать эти предприятия для обеспечения и финансирования своей войны в Украине", - указано в документе.

Отмечается, что Министерство финансов опубликует перечень этих предприятий завтра.

Напомним, ранее США заблокировали работу крупнейшего российского даркнет-рынка Hydra.

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