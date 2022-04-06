США обвинили одного из олигархов России в нарушении санкций, - Reuters

Министерство юстиции США обвинило российского олигарха Константина Малофеева в нарушении санкций, которые были введены во время войны. Он использовал сообщников для тайного приобретения СМИ по всей Европе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

" Министерство юстиции будет продолжать использовать все свои полномочия для привлечения к ответственности российских олигархов и других лиц, которые пытаются обойти санкции США", - заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Как добавил Гарланд, Малофеев пытался тайно приобрести медиа-организации по всей Европе.

Также генпрокурор добавил, что США изъяли миллионы долларов, которые вероятно связаны с олигархом, из финансового учреждения США.