ru ua
Ср, 06 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США обвинили одного из олигархов России в нарушении санкций, - Reuters

Новина українською →
Среда 06 апреля 2022 18:13
США обвинили одного из олигархов России в нарушении санкций, - Reuters Фото: российский олигарх Константин Малофеев (facebook.com Константин Малофеев)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство юстиции США обвинило российского олигарха Константина Малофеева в нарушении санкций, которые были введены во время войны. Он использовал сообщников для тайного приобретения СМИ по всей Европе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Министерство юстиции будет продолжать использовать все свои полномочия для привлечения к ответственности российских олигархов и других лиц, которые пытаются обойти санкции США", - заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Как добавил Гарланд, Малофеев пытался тайно приобрести медиа-организации по всей Европе.

Также генпрокурор добавил, что США изъяли миллионы долларов, которые вероятно связаны с олигархом, из финансового учреждения США.

Война России против Украины длится сорок два дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Российская Федерация
NEWS
42-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
42-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки