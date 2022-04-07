Підтримка курсу рубля виснажує військовий потенціал Росії, - Мінфін США
Заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо розповів, що спроби Росії підтримати курс рубля вичерпають її ресурси для ведення війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Адейемо в інтерв’ю CNN.
За його словами, він разом із європейськими партнерами працювали, щоб запровадити руйнівні санкції проти російської економіки.
"Через це вони беруть гроші, які заробляють від продажу ресурсів за кордоном, і змушують своїх експортерів повертати свою виручку у Росію, і купувати рублі", - сказав Адейемо.
Також він додав, що щоразу, коли вони беруть долари чи євро, і повертають їх у Росію, чи змушують свої компанії купувати рублі, це виснажує їх ресурси для продовження війни.
Окрім того, наразі робота Мінфіну зосереджена на тому, щоб запобігати ухиленню від санкцій і переслідувати "російську військову машину".
Раніше ми повідомляли, що США вводять санкції проти найбільших російських держпідприємств.
Також ми писали, що США звинуватили одного з олігархів Росії в порушенні санкцій.
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