Поддержка экспорта обезопасит Украину от экономического кризиса, - эксперт

Поддержка со стороны государства экспортоориентированных предприятий позволит выстоять Украине во время мирового экономического кризиса. Об этом в комментариях журналистам заявил президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов, передает РБК-Украина.

"При потере экспорта, никакой МВФ нам не поможет. Там ведь (при экспорте - ред.) суммы значительно большие. И это тот источник, который обеспечивает не только стабильное поступление валюты в страну, но и по сути создает базу для стабильности финансовой ситуации в целом", - заявил Щелкунов.

По его мнению, стабильная работа отечественных экспортных предприятий поможет минимизировать негативные последствия мирового экономического кризиса для Украины, в том числе и социальные.

"Потеряв экспорт, мы теряем последнюю соломинку, которая защищает Украину от вала кризиса. Я уже не говорю, о социальных последствиях. Ведь за теми же горно-металлургическими предприятиями сотни тысяч рабочих мест", - пояснил Щелкунов.

Напомним, ранее народный депутат Украины Муса Магомедов заявил, что в нынешних кризисных условиях, вызванных карантином, государство должно оказывать поддержку не только малому бизнесу, но и промышленности, которая является локомотивом экономики.

В свою очередь экс-министр промполитики Валерий Мазур отметил необходимости предоставить сейчас приоритет в обслуживании на железной дороге и в портах предприятиям-экспортерам, которые обеспечивают приток валюты в страну.

Напомним объединение предприятий "Укрметаллургпром" и Федерация металлургов Украины обратились к первому заместителю министра инфраструктуры с просьбой срочно обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в украинских портах, и принять неотложные меры для обеспечения 100% выполнения заявок украинских предприятий-экспортеров со стороны государственных транспортных компаний, в первую очередь, ГП МТП "Южный" и АО "Укрзализныця".

Сообщалось также, что по итогам 2019 года отрицательное сальдо внешней торговли (превышение импорта над экспортом) Украины составило 12,2 млрд долл. Через экономические последствия пандемии коронавируса ситуация на ключевых для Украины экспортных рынках может существенно ухудшиться, снижение экспортной выручки приведет к девальвации гривны и увеличения дефицита государственного бюджета.