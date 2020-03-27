Мининфраструктуры призывают обеспечить приоритет для экспортных грузов в портах

Фото: Владимир Гусак (из открытых источников)

Гусак убежден, проблема приоритетности выполнения заявок предприятий-экспортеров в портах должна быть решена как можно быстрее

Власть должна обеспечить приоритетность выполнения в портах заявок от украинских производителей-экспортеров. Об этом в комментариях журналистам заявил экс-народный депутат Владимир Гусак, комментируя обращение к Министерству инфраструктуры объединения предприятий "Укрметаллургпром" относительно отказа со стороны МТП "Южный" исполнять заявку на перевалку продукции горно-обогатительных комбинатов Кривого Рога, передает РБК-Украина.

"Приоритет в портах должен быть предоставлен украинским производителям. И бесспорно, все заявки украинских производителей на экспорт продукции должны быть удовлетворены на 100%. Более того, непонятно, почему вообще в нынешней ситуации должен возникать такой вопрос. Мы имеем экономический кризис. Многие предприятия, к сожалению, остановились, потому что сократили объемы производства из-за пандемии коронавирус. И все должны радоваться, что еще кто-то работает, экспортирует свою продукцию и приносит валюту в Украину", - сказал Гусак.

По его мнению, проблема приоритетности выполнения заявок предприятий-экспортеров в портах должна быть решена как можно быстрее.

"Это выходит за пределы здравого смысла, что объединение предприятий вынуждено обращаться к правительству, чтобы проданная экспортная продукция была вывезена. Трудно иногда понять, что происходит в Украине... Должна быть проблема быстро решена, в течение 10 минут. А потом надо разбираться вообще, как такое может происходить", - считает Гусь.

Напомним, ранее объединение предприятий "Укрметаллургпром" и Федерация металлургов Украины обратились к первому заместителю министра инфраструктуры с просьбой срочно обратить внимание на ситуацию, которая сложилась в украинских портах, и принять неотложных мер, направленных на обеспечение бесперебойного экспорта железной руды украинских предприятий-производителей, а именно, обеспечить 100% выполнение заявок украинских предприятий-экспортеров со стороны государственных транспортных компаний, в первую очередь, ГП МТП "Южный" и АО "Укрзализныця"

Напомним, согласно данным Госкомстата, по итогам 2019 промышленность сократилась на 1,8%. В январе 2020 года промышленное производство снизилось на 5,1% по сравнению с январем 2019 года и сократилась на 8,4% по сравнению с декабрем 2019 года.

В то же время производство стали в Украине в 2019 году снизилось по сравнению с 2018 годом на 1,3%, производство чугуна - на 2,5%. В январе 2020 года производство стали снизилось на 5,1%, чугуна - на 2,7%. В феврале производство стали снизилось на 8,3%, чугуна - на 7,5% (в сравнении с январем).